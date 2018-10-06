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أخبار البلد

حقوقي يطالب البرلمان بمراجعة قانون الضريبة العقارية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:35 م
صدى البلد
اماني نوار
علق احمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، على مطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتحقيق العدالة في الضريبة العقارية، قائلا: "يجب على البرلمان المصري في بداية دور الانعقاد الرابع، مراجعة قانون الضرائب العقارية وعقد جلسات حوار مجتمعى وإجراء تعديلات جوهرية عليه تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وتحمي الفئات المهمشة".

وأكد فوقي، في تصريح، لـ"صدى البلد "، أن مفهوم الضريبة العقارية يقضي بانها تسري على الإيرادات الناتجة عن ملكية المباني، ويتحملها المالك، وتتخذ وعاء لها صافي القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة إذ يجب خضوع الضريبة عن الإيرادات الناتجة فعليا على العقار، وليس على قيمته السوقية المفترضة، كما هو الحال في هذا القانون الذي نص على إعفاء السكن الخاص للمالك ولأسرته، بشرط أن يكون لديه عدد من الوحدات العقارية، والتى سوف يفرض عليها الضريبة بشرط أن تكون قيمتها الإيجارية 24 ألف جنيه فيما فوق أو أن تكون قيمتها السوقية مليوني جنيه فأكثر.

وأضاف أنه إذا كان المالك وأسرته يملكون وحدة عقارية واحدة فقط، فسوف يتم فرض الضريبة العقارية عليها سواء كان يتخذها سكن دائم ام لا، موضحا: "أما إذا امتلك أكثر من وحدة عقارية، فيتم إعفاء الوحدة التي يتخذها سكنا خاصا، وتفرض الضريبة على باقي الوحدات".

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