ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

تعرف على رسالة عبد الحليم حافظ لجنود مصر خلال الحرب وأمنية منعه الموت من تحقيقها

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:40 م
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
أماني إبراهيم
رغم تدهور حالة عبدالحليم حافظ الصحية في أيام حرب أكتوبر 1973، إلا أنه قرر ألا يغادر مصر في هذه الظروف، إيمانا منه بأن على كل مصري تقديم ما يستطع تقديمه، وبعد عشرة أيام من بدء حرب السادس من أكتوبر عام 1973، اتصل الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بطبيبه المعالج في لندن، وطلب منه تأجيل موعد إجراء عملية الحقن، وكانت المرحلة الثالثة في علاجه الجديد وقتها، والذي تطلب منه أن يقوم به كل عدة أشهر حتى لا يعاوده النزيف.

أجل عبدالحليم سفره للخارج أيام حرب السادس من أكتوبر لتلقى العلاج رغم سوء حالته وقتها، ورغم محاولة المقربين منه لإتمام سفره في ميعاده إلا أنه رفض، وقال عبدالحليم في حوار قديم له نشر في مجلة الكواكب لعام 1973: "بلدي قبل صحتي..ما أقدرش أخرج من مصر في هذه الظروف، ويجب على كل مصري أن يقدم كل ما يستطيع تقديمه" كما قال في حواره القديم.

وكتب عبدالحليم رسلة للمقاتلين في مصر، نُشرت في نفس العدد، وقال فيها : "يا جيش مصر، يا درعنا الواقي، يا فخر الأمة العربية، تقدم بصلابتك، وعزيمتك الجبارة، واصل انتصاراتك على أعداءالله، وأعداء الأمة العربية..الانتصارات ليست غريبة عليك، ولا على أمتك العربية، فأنت أهل لها، والنصر سيكون حليفكم، لقد سكت الكلام، والبندقية اتكلمت، والأمة العربية كلها من خلفكم تعاضدكم وتشد من أزركم، وإن تنصروا الله ينصركم يا جند الله".

كان عبدالحليم يتبع علاجا عبارة عن جلسات للحقن ممتد المفعول، كمحاولة لوقف النزيف المستمر، وكان يتطلب منه السفر إلى إحدى البلاد الأجنبية ليخضع له كل عدة أشهر، وخلال أيام المعركة تمنى عبدالحليم أن يشارك بعمل في المسرح الغنائي، ولكن كانت حالته الصحية قد ازدادت سوءا "صحتي لا تساعدني على الوقوف على خشبة المسرح يومها" كما قال في حواره القديم.

كان للعندليب الأسمر أمنية بعدما تتحرر الأراضي المصرية وتتحسن حالته الصحية: "نفسي أغني أغنية عن السلام حتى يعرف العالم أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب"، ولكن ظلت حالته الصحية في تدهور حتى وفاته في عام 1977.

ترشيحاتنا

مساعد وزير الداخلية للسجون: الإفراج عن ٨٩٦ غارما والعفو عن ٣٦٨٢

عامر حسين: انتظروا تأجيلات جديدة في الدوري الممتاز

المونيتور: صفقة قبرص ستحول مصر لأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا

بدء حجز مقاعد القطارات بالهاتف المحمول.. تعرف على التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم السبت 6-10-2018 والقنوات الناقلة لها

تفاصيل مثيرة تكشف لغز اختفاء رئيس الانتربول الدولي

الرئيس السيسي: مصر عصية على الانكسار .. فيديو

وزيرة الصحة: 890 ألف مواطن ترددوا على نقاط مسح فيروس سي..فيديو وصور

لوحة للفنان بانكسي تمزق نفسها فور بيعها في مزاد

شاهد .. تجربة عملية لحجز تذكرة قطار من خلال التطبيق الإلكتروني

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

صحف السعودية تبرز ردود محمد بن سلمان النارية على ترامب: ولي العهد تحدث فصمت العالم.. حسم لا يقبل القسمة على اثنين.. المملكة هي الدولة الأقوى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

فيديو

4 علامات خطيرة تدل على حدوث تشوهات داخلية للرضيع.. فيديو
شاهد .. رسائل المصريين للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر
وزيرة الصحة: 890 ألف مواطن ترددوا على نقاط مسح فيروس سي..فيديو وصور
وزيرة الصحة: التفاوض مع شركة أمريكية لتوريد أدوية فيروس سي في مراحله الأخيرة ..فيديو وصور
النقل: 4800 مشترك وحجز 58 تذكرة من خلال تطبيق القطارات الإلكتروني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟