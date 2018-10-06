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طريقة عمل تشيز كيك علم مصر مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:10 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم "السبت"، طريقة عمل تشيز كيك علم مصر.

وقالت "هالة" إن مقادير عمل تشيز كيك تتضمن:
- الطبقة الأولى " نصف كيلو بسكويت – شيكولاته سادة – نصف كوب زبدة"
- الطبقة الثانية " لتر لبن – كوب سميد – كوب سكر – كوب جبنه كريمي سادة – 3 م ك جوز هند – 2 م ك قشطة"
- الطبقة الثالثة " 2 باكو جيلي فراولة – كوب ونصف ماء ساخن – كوب ونصف ماء مثلج "

ولمشاهدة طريقة العمل خطوة بخطوة بالتفاصيل شاهدى الفيديو..

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