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ديني

حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف في صلاة الفرض

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:46 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يقرأ فى المصحف أثناء الصلاة تكون الصلاة صحيحة وليست باطلة ولكن الأولى أن يقرأ بما يحفظ.

وأضاف عثمان فى إجابته على سؤال « ما حكم قراءة القرأن الكريم من المصحف فى صلاة الفرض؟»، أن الصلاة لا تبطل ولكن الأفضل أن يقرأ الإنسان فى صلاته بما يحفظ ويجعل مسك المصحف والإنشغال بتقليب الورق خارج صلاة الفرض فليس هذا مكان ختم القرأن.

وأشار الى أنه لو قرأ الفاتحة وسورة قصيرة ويجعل المصحف فى صلاة النفل، فهذا هو الأفضل ولكن صلاته ليست باطلة.

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