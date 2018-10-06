طرح عملين للفنانة الراحلة خديجة ساى في مزاد بـ لندن

تعتزم دار "كريستى" العريقة للمزاد بالعاصمة البريطانية لندن طرح عملين فنيين لم يظهرا من قبل للفنانة الشابة الراحلة "خديجة ساي" التي لقيت حتفها فى حريق برج "جرينفيل" فى غرب لندن العام الماضي.



ومن المقرر أن تذهب أرباح المزاد لتأسيس برنامج "خديجة ساى لتطوير الفنون"، وهو برنامج لتعليم الفنون، تبدأ فعالياته فى مطلع عام 2019 ، وتديره مؤسسة " Into University"، وهى مؤسسة خيرية بريطانية توفر مراكز تعليمية للشباب من خلفيات محرومة، والتى جذبت اهتمام "ساى" لتتناولها فى أعمالها فى مجال التصوير الفوتوغرافي.



ويطرح المزاد لوحة "ناك بنجى" 2017 ، وهى لوحة من بين ستة أعمال عرضت فى جناح الشتات فى بينالى البندقية فى إيطاليا العام الماضي، وتقدر القيمة للمجموعة الفنية الثانية، المزمع طرحها فى المزاد، ما بين 7.000 – 10.000 جنيه أسترليني، فهى عبارة عن صندوق يضم 9 مطبوعات فنية على خامة الحرير من مجموعتها الفنية التى أصدرتها تحت عنوان "دويلينج".