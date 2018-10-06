ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

طرح عملين للفنانة الراحلة خديجة ساى في مزاد بـ لندن

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:31 م
صدى البلد
أ ش أ
تعتزم دار "كريستى" العريقة للمزاد بالعاصمة البريطانية لندن طرح عملين فنيين لم يظهرا من قبل للفنانة الشابة الراحلة "خديجة ساي" التي لقيت حتفها فى حريق برج "جرينفيل" فى غرب لندن العام الماضي.

ومن المقرر أن تذهب أرباح المزاد لتأسيس برنامج "خديجة ساى لتطوير الفنون"، وهو برنامج لتعليم الفنون، تبدأ فعالياته فى مطلع عام 2019 ، وتديره مؤسسة " Into University"، وهى مؤسسة خيرية بريطانية توفر مراكز تعليمية للشباب من خلفيات محرومة، والتى جذبت اهتمام "ساى" لتتناولها فى أعمالها فى مجال التصوير الفوتوغرافي.

ويطرح المزاد لوحة "ناك بنجى" 2017 ، وهى لوحة من بين ستة أعمال عرضت فى جناح الشتات فى بينالى البندقية فى إيطاليا العام الماضي، وتقدر القيمة للمجموعة الفنية الثانية، المزمع طرحها فى المزاد، ما بين 7.000 – 10.000 جنيه أسترليني، فهى عبارة عن صندوق يضم 9 مطبوعات فنية على خامة الحرير من مجموعتها الفنية التى أصدرتها تحت عنوان "دويلينج".

ترشيحاتنا

تفاصيل قتل مسن بـ 20 طعنة على يد المسيخ الدجال بمدينة 6 أكتوبر

الأطفال يستقبلون ميلانيا ترامب في مطار القاهرة

ريجيم نحت البطن في 24 ساعة فقط

صحيفة تونسية تكشف حقيقة اعتزال نجم الزمالك دوليا

وزيرة الصحة: 890 ألف مواطن ترددوا على نقاط مسح فيروس سي..فيديو وصور

مساعد وزير الداخلية للسجون: الإفراج عن ٨٩٦ غارما والعفو عن ٣٦٨٢

فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال ميلانيا ترامب

المونيتور: صفقة قبرص ستحول مصر لأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا

طاقم تحكيم ألماني لإدارة مباراة الزمالك أمام الهلال السعودي

قرعة كأس زايد للأندية الأبطال.. الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد تمثل مصر

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

ننشر صور مزارع النخيل المتفحمة بالوادي الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

فيديو

4 علامات خطيرة تدل على حدوث تشوهات داخلية للرضيع.. فيديو
شاهد .. رسائل المصريين للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر
وزيرة الصحة: 890 ألف مواطن ترددوا على نقاط مسح فيروس سي..فيديو وصور
وزيرة الصحة: التفاوض مع شركة أمريكية لتوريد أدوية فيروس سي في مراحله الأخيرة ..فيديو وصور
النقل: 4800 مشترك وحجز 58 تذكرة من خلال تطبيق القطارات الإلكتروني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟