الصدمة لا تزال في تل أبيب.. بعد 45 عاما على نصر أكتوبر.. إسرائيليون: كنا نخشى الإلقاء بنا في البحر.. ونأمل ألا تتغير الظروف الحالية

الرعب لا يزال يملأ قلوب الإسرائيليين

شكوك إسرائيلية حول تعاظم قوة الجانب المصري

رواد تويتر وفيسبوك يحكون عن ليلة اندلاع الحرب



ويحكي ألون كوهين عن شعوره عندما اندلعت الحرب، ويقول: "كانت هناك رائحة شيء ما غير طيب تتطاير في الهواء، اينما ننظر نرى الجنود والاحتياط، الشاحنات والسيارات المهترئة تنقل الجنود إلى أماكن لا نعرفها، في تمام الساعة الثانية ظهرا، دوت صافرات الإنذار، لم أكن أعرف ماذا يحدث، فقط جريت مع الجميع إلى الملجأ، لكننا لم نجد المفتاح، قام أحد الاشخاص بكسر القفل، دخلنا إلى الملجأ وجلسنا، فتحنا الراديو وجدنا شخص يقول "بيت جديد" "دائرة ساعة مستديرة" كانت هذه كلمات سر.. وبعدها صافرة تهدئة.. كان محظورا علينا أن نشعل شمعة، كنا نعيش في ظلمة مصر، كنا نستمع إلى أسماء القتلى، جنود كثيرة ماتوا في الحرب، كان كبار السن يهمسون فيما بينهم "العرب سيلقون بنا إلى البحر.

45 عاما مضت على حرب أكتوبر التي حطمت فيها القوات المسلحة المصرية، أسطورة الجيش الذي لا يقهر ونجحت في تحقيق الانتصار عليه في 6 ساعات، وضربت أروع الأمثلة في التضحية والعزيمة والقدرة على نسف الأساطير التي نسجها الاحتلال الإسرائيلي حول نفسه، لكن رغم مرور عشرات السنين على هذه الحرب، لا تزال تحتل مساحة كبيرة من السجال الداخلي الإسرائيلي على المستوى الشعبي، والذي اتضح في النقاشات والذكريات التي دونها المغردون الإسرائيليون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والتدوينات في موقع "فيسبوك".احتلت قضية الأهداف التي تخطط لها مصر في المسقبل، قمة النقاشات التي دارت بين مستخدمي تويتر، فيقول أحد المغردين: "التطلعات المصرية لم تتغير، فهي تواصل التسليح وتغير اتفاقيات وقف إطلاق النار في أي فرصة متاحة تحت مسمى محاربة تنظيم داعش الإرهابي".ويضيف مغرد يدعى رومان كلمنس: "لا يوجد سلام مع مصر، بل هناك اتفاقية خنوع، مصر تشكيل أكبر تهديد على إسرائيل، أكبر من التهديد الذي كانت تشكله عام 1979.ورأي المغرد تال دار دالي أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ما هي إلا اتفاقية هشة لوقف حالة الحرب بين الجانبين، وأردف المغرد "يوسي سيجيف"أن السلام مع مصر مصلحة استراتيجية للجانبين، كلنا نأمل ألا تتغير الظروف.ونشرت أورا هارئيل، صورة للرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وعلقت عليها بالقول: "في مثل هذا اليوم قبل 45 عاما، وقعت حرب "يوم الغفران" "أكتوبر" وهي المعركة المصيرية والأصعب من بين كل المعارك التي خاضتها إسرائيل، والتي بدأت بضربة مفاجئة بتنسيق بين مصر وسوريا، على جبهة قناة السويس وهضبة الجولان، لقد فاجأ المصريون إسرائيل حيث صاموا يوم كيبور، والكثيرون يحتفلون في المعابد، وفي الساعة الثانية ظهرا كان الشعور السائد هو الخوف من الفناء.ومن جهته نشر يوئيل نيتش صورة تظهر سعادة جندي إسرائيلي فوق ضفة قناة السويس بعد حرب 1967، وكتب عليها فرحة جندي مصري في حرب اكتوبر 1973 في مقابل جندي إسرائيلي في 67.