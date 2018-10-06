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سيارات

سيارة يفكر ولي العهد السعودي في اقتنائها.. تعرف عليها

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:00 م
سمر صالح
كشف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أنه ربما يطلب الحصول على سيارة تيسلا، مؤكدا أنه لم يقد هذه السيارة من قبل وجاء ذلك في حوار للأمير مع وكالة بلومبيرج الامريكية.

وقال بن سلمان عن سر اهتمامه بسيارة تيسلا أنه "في الحقيقة، نحن، صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في الكثير من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، بالأخص في سوق الأسهم وبدت شركة تيسلا كفرصة جيدة بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة وقمنا بشراء القليل من الحصص ونحن نمتلك تقريبًا 5 % من أسهم الشركة".

وتابع محمد بن سلمان أن "سيارة التيسلا، لم أقدها بعد لقد رأيت سيارات تيسلا مرات كثيرة، لقد ركبت في إحدى سيارات تيسلا مع ملك الأردن الملك عبدالله، كان يقودها في الغالب في لوس أنجلوس لكني لم أقم بقيادة سيارة من إنتاج شركة تيسلا، لكن يُقال إنها ممتازة جدًا.

وأضاف محمد بن سلمان أن "فكرة قيادة السيارة لم تخطر في باله، لكن السيارة انسيابية، حيث إنها لا تُصدر أصواتًا مزعجة وأنا أؤمن بأنها ستصبح صناعة واعدة في المستقبل".

وتعتبر تسلا السيارة الكهربائية الأكثر شهرة بالعالم، ويمكن قيادتها نحو 600 كيلومتر بشحنها مرة واحدة وافتتحت الشركة مقرا لها في دبي لاستهداف الشرق الأوسط، وقاد ولي عهد دبي أول سيارة “تسلا” في شوارع الإمارة وتبدأ أسعار تسلا من 275 ألف درهم إماراتي (74 ألفًا و884 دولارًا).

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