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4 علامات خطيرة تدل على حدوث تشوهات داخلية للرضيع.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:44 م
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / صلاح مهدي
أكد الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وإصلاح العيوب الخلقية للأطفال، أن هناك أنواعا من التشوهات الخلقية الظاهرية يمكن أن يكتشفها الطبيب بعد الولادة مباشرة أو حتى قبل الولادة، من خلال إجراء السونار، إلا أن هناك أنواعا أخرى من التشوهات والعيوب الخلقية التي قد لا تكون واضحة تماما للأم أو حتى للطبيب عند الولادة.

وقال "غانم" في تصريحات له خلال ندوة نظمها موقع "صدى البلد" الإخباري، إن هناك بعض التشوهات التي يمكن أن تحدث في الجهاز الهضمي، والجهاز البولي، وتكون عبارة عن انسدادات، وقد تكون هذه الانسدادات جزئية، وفي هذه الحالة لن يلاحظها الطبيب أو الأم إلا بعد فترة، ولكن إن كانت انسدادات كلية سوف تلحظها الأم في الحال.

من جانبه أكد أن هناك بعض العلامات التي يمكن أن تظهر للأم خلال الشهور الأول، وتدل على وجود شيء ما في طفلها وذلك في حالة حدوث انسدادات جزئية بالجهاز الهضمي أو الإخراج، وفي هذه الحال عليها التوجه السريع إلى الطبيب لكي تكتشف المشكلة، وأبرز هذه العلامات هي:

1- عدم انتظام اوقات الرضاعة بشكل طبيعي عند الطفل.
2- الطفل يواجه مشكلة في الهضم.
3- مواجهة الطفل مشكلة في الإخراج.
4- عدم نمو الطفل بشكل جيد.

وأشار غانم في حديثه إلى أنه عند التوجه للطبيب يمكنه اكتشاف هذا الأمر بسهولة، وذلك عبر استخدام بعض الإشعات والصبغات، التي توضح للطبيب المشكلة التي يعاني منها الطفل.

وإليكم الفيديو..

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