ممدوح الدماطي يحاضر بندوة نساء على عرش الفرعون.. 27 أكتوبر

يحاضر الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، وأستاذ الآثار المصرية القديمة بقسم الآثار بكلية الآداب بجامعة عين شمس، في ندوة بعنوان "نساء على عرش الفرعون"، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 27 من أكتوبر الجاري بمقر مؤسسة البناء الإنساني والتنمية بمدينة السادس من أكتوبر.



تدور الندوة حول سيرة المرأة المصرية، ومكانتها في العصر الفرعوني، كما يستعرض الدكتور ممدوح الدماطي نماذج من بعض ملكات هذا العصر، ودورهن في حكم أعظم دولة في العالم في ذلك العصر.



ويشغل الدكتور ممدوح الدماطي، عضوية مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، وعضوية مجلس إدارة المجلس الأعلى للثقافة، بوزارة الثقافة، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

