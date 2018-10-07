ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

موازنة النواب: نصيب الفرد فى البطاقة التموينية سيصل لـ 300 جنيه

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:02 ص
البرلمان
البرلمان
أمينة الدسوقى
قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك دعما من النواب لمقترحات من شأنها دعم محدودى الدخل ورفع المعاناة عن كاهله، لافتا إلى أن البرلمان نادى بضرورة تنقية البطاقات التموينية، ورفع الدعم عمن يتجاوز راتبه 10 آلاف شهريا.

وأضاف الفقي لـ"صدى البلد"، أنه من غير المعقول أن يستفيد الغني مثل الفقير تماما ويحصل على الدعم، لافتا إلى أن ذلك الأمر يمثل عبئا على الدولة، وأيضا عدم تحقيق الاستفادة الكبرى بالنسبة للمواطن محدود الدخل.

وأكد النائب أنه لا توجد دولة فى العالم تفعل ما تقوم به مصر من دعم كامل لرغيف الخبز، موضحا أن نصيب الفرد فى البطاقة التموينية سيصل إلى 300 جنيه بدلا من 50 جنيها، حال تنقية البطاقات التموينية من غير مستحقى الدعم.

كان النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب، قال لـ صدى البلد، إنه يعد مشروع قانون بشأن زيادة الدعم العينى للفرد لـ 150 جنيها، بدلا من 50 جنيها، مراعاةً للظروف التى يمر بها المواطن المصري.

ترشيحاتنا

صنداي تايمز: بريطانيا تعزز قدراتها لشن هجمات سيبرانية على روسيا

قطاع الأعمال: 5 خيارات لتطوير الشركات الخاسرة

صحيفة قبرصية: اكتشافات غاز جديدة في مصر تقلب الطاولة.. و2019 عام الانطلاق

طارق سليمان: الأهلي كان سيصعد أول المجموعة مع حسام البدري

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

مروحية صينية خفيفة تجتاز اختبارات الطيران بالهضاب المرتفعة

تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67

حريق هائل بمناطق زراعية في أسوان

الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الشتاء

الأرصاد تقدم نصائح للسائقين للتعامل مع الشبورة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

إتيكيت تناول السمك والجمبري بالشوكة والسكينة
مدرب كوم حمادة: مدافع الأهلي الجديد لديه ميزة لا يملكها أحمد حجازي.. فيديو
تامر الشهاوى يكشف تفاصيل اجتماع مصر وسوريا للاتفاق على حرب 73
محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو
تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟