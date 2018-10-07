موازنة النواب: نصيب الفرد فى البطاقة التموينية سيصل لـ 300 جنيه

قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك دعما من النواب لمقترحات من شأنها دعم محدودى الدخل ورفع المعاناة عن كاهله، لافتا إلى أن البرلمان نادى بضرورة تنقية البطاقات التموينية، ورفع الدعم عمن يتجاوز راتبه 10 آلاف شهريا.



وأضاف الفقي لـ"صدى البلد"، أنه من غير المعقول أن يستفيد الغني مثل الفقير تماما ويحصل على الدعم، لافتا إلى أن ذلك الأمر يمثل عبئا على الدولة، وأيضا عدم تحقيق الاستفادة الكبرى بالنسبة للمواطن محدود الدخل.



وأكد النائب أنه لا توجد دولة فى العالم تفعل ما تقوم به مصر من دعم كامل لرغيف الخبز، موضحا أن نصيب الفرد فى البطاقة التموينية سيصل إلى 300 جنيه بدلا من 50 جنيها، حال تنقية البطاقات التموينية من غير مستحقى الدعم.



كان النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب، قال لـ صدى البلد، إنه يعد مشروع قانون بشأن زيادة الدعم العينى للفرد لـ 150 جنيها، بدلا من 50 جنيها، مراعاةً للظروف التى يمر بها المواطن المصري.

