برلماني يطالب بعقوبات رادعة على المربين الممتنعين عن تحصين حيواناتهم

قال خالد مشهور نائب منيا القمح، إن الطب الوقائي هو أفضل علاج لتحصين المواشي من خطر الإصابة بالحمى القلاعية والوادي المتصدع، مؤكدا على ضرورة فرض عقوبات رادعة للمربين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم حفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.



وأضاف في بيان له، أنه يتعين على الهيئة العامة للخدمات البيطرية والطب الوقائي على الأخص بضرورة إرسال حملات دورية مكثفة لاتخاذ إجراءات الوقاية والعلاج اللازمة لتحصين المواشي من خطر الحمى القلاعية وتفعيل الخط الساخن الخاص بهم لاستقبال شكاوى المربيين وتحديد العلاج اللازم لكل حالة.



وأوضح النائب، ضرورة بدء الحملات والإعلان عنها وإلزام جميع المربين بالاشتراك فيها في هذا التوقيت وقبل بداية موسم الشتاء، إذ ينشط فيروس الحمى القلاعية في فصل الشتاء من خلال أو الغذاء والمياه الملوثة وينتقل عن طريق العدوى من خلال اللف الملوث العين بالملامسة.