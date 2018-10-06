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أخبار البلد

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:33 م
صدى البلد
أحمد أبو شوشة
تزامنا مع احتفالات الشعب المصري بانتصار اكتوبر المجيد، أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء وائل أمين نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة والتي تخدم مدينة السويس الباسلة.

وتفقد الوزير اعمال توسعة طريق القاهرة - السويس، فى المسافة من الدائرى الإقليمى حتى دائرى القاهرة الكبرى بطول 37 كم وتكلفة 478 مليون جنيه والتي تتضمن إنشاء (3 ) حارة فى كل اتجاه ليصبح الطريق في هذه المسافة (8 ) حارة بكل اتجاه

كما تفقد أعمال تنفيذ تطوير وتوسيع وصلة النفق 109 بطول 24 كم وتكلفة 666 مليون جنيه والتي تتضمن تطوير هذه المسافة لتكون 5 حارات بكل اتجاة ( 3 حارات ملاكي - 2 حارات للنقل بكل اتجاة ) بدلا من حارتين بكل اتجاة و يشمل هذا المشروع على كوبري دوران للخلف وكوبري الكيلو متر 109 اعلي السكة الحديد بتكلفة 200 مليون جنيه وعرض .21.75 متر (3حارة في كل اتجاه ) والذي سيتم افتتاحه للتشغيل التجريبي للجمهور نهاية هذا العام.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لكل مشروع و أن تتم أعمال التنفيذ وفق قياسات الجودة العالية وأن يتم مراعاة عناصر السلامة والأمان في جميع مراحل التنفيذ .

وأكد خلال الجولة على أن هذه المشروعات تهدف الي انشاء طريق خدمه للنقل الثقيل لفصله عن حركه السيارات وستساهم في ربط طريق القاهرة - السويس عن طريق وصلة النفق بنفق الشهيد احمد حمدي وتسهيل حركة التجارة مع جنوب سيناء وتحقيق السيولة المرورية لحركة الشاحنات القادمة من المحاجر والموانئ البحرية وخدمه المجتمعات العمرانيه الواقعه علي طريق القاهره السويس ، كما تؤدي هذه المشروعات الى التكامل مع الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومى من الدائرى الإقليمى حتى مدخل السويس، ليصبح طريق الشاحنات ممتدا من مداخل السويس حتى مداخل القاهرة.
وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام
وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام
وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام
وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام
وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام
وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

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وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

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