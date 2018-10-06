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تعليم

الخشت: نهتم بزيادة ميزانية البحوث بشكل دوري

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:41 م
صدى البلد
عمر سلامة
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن حصول مجلة جامعة القاهرة الدولية للبحوث العلمية المتقدمة (JAR) المتخصصة في نشر الأبحاث العلمية على معامل تأثير 4.327 IF لأول مرة منذ صدورها عام 2010، وفقًا لتقرير أعلي هيئه دولية وهي مؤسسه تومسون رويترز (Thomson Reuters).

وقال الخشت،في بيان اليوم، إن دخول الجامعة في التصنيفات الدولية يعبر عن المجهودات التى تبذلها الجامعة، من حيث الاهتمام بالبحث العلمى والنشر الدولى فى كبرى المجلات العالمية، مؤكدًا أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالباحثين والنشر الدولى من خلال زيادة ميزانية البحوث بشكل دوري، موضحًا أن تحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية جزء أصيل من استراتيجة الجامعة نحو التحول لجامعات الجيل الثالث.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن عن دخول 19 جامعة مصرية لتصنيف التايمز من بين أفضل 1200 جامعة شملها التصنيف من بين 25000 جامعة على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذا النجاح يرجع إلى إصرار منظومة التعليم على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيف الدولي.

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