جامعة أسوان تبدأ تسكين الطلاب بالمدينة الجديدة بصحارى ..صور

بدأت جامعة أسوان اليوم فى تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية الجديدة بمنطقة صحارى والتى تدخل الخدمة لأول مرة هذا العام لتستوعب 300 طالب.



وأوضح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن هذه المدينة الجديدة تم تخصيصها لعدد من طلاب كليات هندسة الطاقة والزراعة والتمريض والتربية الرياضية والعلوم والأداب والطب البيطرى وذلك لقرب هذه المدينة من مقرات هذه الكليات وبهدف تخفيف المعاناة والمشقة فى الإنتقالات والمواصلات عن كاهل الطلاب.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن المدينة الجديدة تضم جميع الخدمات الطلابية والترفيهية والرياضية مثل تنس الطاولة والشطرنج، علاوة على وجود ملعب لكرة القدم، كما تم تخصيص مكان لتوزيع الوجبات الغذائية على الطلاب، وتتوافر ثلاجات لحفظ الأطعمة، كما توجد أيضًا كافتيريا تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتوفير إحتياجات الطلاب المقيمين بالمدينة.



من جانبه أوضح الأمير حمزة مدير عام المدن الجامعية والتغذية بجامعة أسوان أن رسوم الإقامة بالمدينة الجامعية الجديدة بصحارى تبلغ 250 جنيهًا أسوة بباقى الرسوم المطبقة بالمدن الجامعية الأخرى التابعة لجامعة أسوان.



وأضاف أنه توجد خطة متكاملة للنشاط الطلابى على مدار العام لجامعى، كما تستوعب هذه المدينة الجامعية عددًا من الحالات الإجتماعية مراعاة لظروفهم الإجتماعية والمعيشية والأسرية.