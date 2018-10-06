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تعليم

التعليم تختتم تدريبات معلمي المدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:39 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم اختتام البرنامج التدريبي لتأهيل معلمي المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة الذين تم قبولهم هذا العام للعمل بالمدرسة ، والبالغ عددهم 10 معلمين من تخصصات الميكانيكا والكهرباء والالكترونيات .

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها ، أن التدريب تم خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2018 ، وذلك بمركز تدريب هيئة الطاقة الذرية ، بحضور السادة موجهي الصناعات الميكانيكية والكهربية والإلكترونيات.

وأكدت المهندسة انتصار علي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعى على أن التدريب تضمن محاور (الطاقة النووية واستخداماتها في توليد الكهرباء، وتطبيقات التكنولوجيا النووية في غير أغراض الطاقة، وأسس التعامل مع التكنولوجيا النووية، ودورة الوقود النووي)، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لمفاعل أنشاص النووي للأبحاث. 

وأشارت إنتصار إلى أن التدريب  تم علي أيدي خبراء وأساتذة من هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية.

وفى سياق متصل، أوضح محمد شاهين مدير عام تنمية المواد للتعليم الصناعي أن مجال التعاون يشمل أيضًا إعداد المناهج، وكذلك التدريب لهيئة التدريس والطلاب، وتنفيذ زيارات ميدانية وإقامة ندوات للطلاب، كما تساهم الجهات المختصة في وزارة الكهرباء والطاقة  بإعداد وطباعة الكتب المتخصصة بالمجال النووي لطلاب المدرسة.

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