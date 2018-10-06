ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

حملات صحية على مدارس الدقهلية للتأكد من النظافة وسلامة مياه الشرب

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:42 م
صدى البلد
همت الحسينى
شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية اليوم حملات مكثفة من خلال الإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة على المدارس للتأكد من نظافة البيئة المحيطة بها وعدم وجود باعة جائلين في نطاق المدارس.

وقامت إدارات صحة البيئة بالمرور على الحمامات داخل المدارس والتأكد من مستوى النظافة بها ووجود المطهرات اللازمة واستمرار استخدامها، وكذلك التأكد من نظافة خزانات المياه، واطلعت الإدارات الصحية على ما يؤكد قيام إدارات المدارس بتطهير هذه الخزانات لضمان سلامة المياه المستخدمة فيها.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تلقى تعليمات من الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بضرورة المرور على جميع مدارس المحافظة والتأكد من عدم وجود باعة جائلين خارج المدارس وشن حملات من قبل إدارات مراقبة الأغذية والطب الوقائي على محلات بيع الأغذية والمطاعم وكل ما يتعلق بالغذاء وذلك للتصدي لحالات بيع أغذية فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات الصحية.

وأضاف أن الحملات تستهدف أيضا التأكد من سلامة المعروضات وطرق التصنيع الصحيحة وان المحلات والمطاعم مرخصة، كما أن العاملين بها يخضعون للاشتراطات الصحية اللازمة ولديهم شهادات صحية تؤكد خلوهم من الأمراض.

ترشيحاتنا

تسلم الأيادي تشعل احتفالية السجون للإفراج عن الغارمين والغارمات .. فيديو وصور

بدء حجز مقاعد القطارات بالهاتف المحمول.. تعرف على التفاصيل

شاهد... محافظ القليوبية يشارك في إسعاف مصابي حادث تصادم علي طريق بنها

تشكيل الزمالك لمواجهة الهلال في السوبر المصري السعودي

أحمد حلمي ينشر صورة من داخل إحدى المدارس :يا رب احمى أطفالنا

أثناء زيارتها لمصر.. ميلانيا ترامب تتصدر تويتر .. فيديووصور

الأهلي يواجه الوصل الإماراتي في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

تعرف على التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر سيتي

حقيقة تورط جهات سياسية في اغتيال الموديل العراقية تارة فارس

إطلالة ميلانيا ترامب تخطف الأنظار في مطار القاهرة.. صور

الداخلية تعيد طفلا لأهله بعد تبادل إطلاق النيران ومقتل فرد عصابة

إصابة مجندين فى تصادم على طريق بنها – شبرا الحر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"كرستى "من كلية التجارة إلى فنانة فى "مكياج الرعب ".. صور

أثناء زيارتها لمصر.. ميلانيا ترامب تتصدر تويتر .. فيديووصور

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

فيديو

محافظ القليوبية يترجل من سيارته ليشكر لأسرة ألقت القمامة فى الصندوق..صور
ضبط 2 طن بانجو بـ سيارة نقل تعبر معدية القنطرة.. فيديو
يسري الشماع: قرار الإطاحة بالإخوان يعادل في خطورته قرار العبور
4 علامات خطيرة تدل على حدوث تشوهات داخلية للرضيع.. فيديو
شاهد .. رسائل المصريين للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟