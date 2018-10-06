حملات صحية على مدارس الدقهلية للتأكد من النظافة وسلامة مياه الشرب

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية اليوم حملات مكثفة من خلال الإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة على المدارس للتأكد من نظافة البيئة المحيطة بها وعدم وجود باعة جائلين في نطاق المدارس.



وقامت إدارات صحة البيئة بالمرور على الحمامات داخل المدارس والتأكد من مستوى النظافة بها ووجود المطهرات اللازمة واستمرار استخدامها، وكذلك التأكد من نظافة خزانات المياه، واطلعت الإدارات الصحية على ما يؤكد قيام إدارات المدارس بتطهير هذه الخزانات لضمان سلامة المياه المستخدمة فيها.



وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تلقى تعليمات من الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بضرورة المرور على جميع مدارس المحافظة والتأكد من عدم وجود باعة جائلين خارج المدارس وشن حملات من قبل إدارات مراقبة الأغذية والطب الوقائي على محلات بيع الأغذية والمطاعم وكل ما يتعلق بالغذاء وذلك للتصدي لحالات بيع أغذية فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات الصحية.



وأضاف أن الحملات تستهدف أيضا التأكد من سلامة المعروضات وطرق التصنيع الصحيحة وان المحلات والمطاعم مرخصة، كما أن العاملين بها يخضعون للاشتراطات الصحية اللازمة ولديهم شهادات صحية تؤكد خلوهم من الأمراض.