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حوادث

خفض وظيفة مدير مدرسة اشترك في الامتحانات لوجود ابنته ضمن الطلاب

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:34 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
جودت عيد
قضت المحكمة التأديبية العليا بخفض وظيفة مدير إحدى المدارس الثانوية التجارية إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة بعد ثبوت قيامه بالإشتراك في أعمال الإمتحانات العامة لدبلومات المدارس الثانوية التجارية لأداء ابنته الإمتحان ضمن الطلاب الممتحنين.

جاء بأسباب الحكم في القضية رقم 274 لسنة 59 قضائية عليا أن مدير مدرسة القوصية الثانوية التجارية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها

وكشفت المحكمة أن المتهم إشترك في أعمال الإمتحانات العامة لدبلومات المدارس الثانوية التجارية كمراقب أول بمدرسة سمالوط الفنية التجارية بمات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا رغم وجود مانع لديه يمنع إشتراكه في تلك الإمتحانات وهو أداء إبنته ذات الإمتحان

وتبين أن المتهم إرتكب تزويرًا بأن أثبت بيانات على خلاف الحقيقة على موقع وزارة التربية والتعليم في لجنة الإدارة المركزية للإمتحانات العامة للتعليم الفني بعدم وجو مانع لديه يحول دون إشتراكه في امتحانات العامة لدبلومات المدارس التجارية نظام الثلاث سنوات بالمخالفة للحقيقة لوجود إبنته في ذات الإمتحانات

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