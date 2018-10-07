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رباعى ايفا كلاسه الألمانى بأوبرا دمنهور الأربعاء

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 04:02 ص
خبر مبيترياعى ايفا
"خبر مبيت"رياعى ايفا كلاسه الألمانى بأوبرا دمنهور الأربعاء
جمالات الدمنهورى
تستضيف دار الأوبرا المصرية، يوم الاربعاء المقبل، رباعى ايفا كلاسه الألمانى فى الساعة الثامنة مساء، لإحياء حفل فنى على مسرح أوبرا دمنهور.

وتعرض الفرقة مجموعة من مقطوعات موسيقى الجاز الألمانية المتميزة التى قاموا بتأليفها، التى تألفها وتتذوقها شريحة الشباب.

تأسست فرقة ايفا كلاسه الألمانية عام 1986 ، وبدأت بالعزف على الطبول في سن الحادية عشرة، ودرس أعضاء الفرقة موسيقى الجاز في جامعات لايبزج وباريس ونيويورك، كما قامت الفرقة بالعديد من الجولات الموسيقية في الصين وشيلي والولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا، وفازت بجوائز دولية متعددة فى موسيقى الجاز، وشاركت أيضا فى العديد من المهرجانات والبرامج الإذاعية بالمحطات الألمانية الكبرى.

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