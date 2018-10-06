أبرز ما تناولته برامج التوك شو.. محافظ الوادي الجديد يكشف عن تفاصيل حريق قرية الراشدة.. ويسري عمارة يروي كواليس أسره لأول جندي إسرائيلي في حرب أكتوبر..فيديو

تناولت برامج «التوك شو» العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية وتناولت عددا من القضايا منها :



محافظ الوادي الجديد يكشف عن آخر تفاصيل حريق قرية الراشدة



كشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن آخر تفاصيل حريق قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد.



وقال «الزملوط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحريق أسفر عن وقوع من 28 إلى 30 حالة إصابة، منهم اختناقات نتيجة الدخان الكثيف، وتم خروجهم من المستشفى.



وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع إجراءات إخماد حريق قرية الراشدة، وأمر بالاستعانة بـ 4 طائرات لإخماد الحريق ، منوهًا بأن رجال الحماية المدنية الأبطال استطاعوا السيطرة علي حريق قرية الراشدة.



وأشار إلى أنه لا توجد خسائر في الأرواح وأجهزة التحقيق تبحث عن أسباب الحريق، لافتًا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق مساحة تبلغ 70 لـ 100 فدان.







الرئيس السيسي: مصر عصية على الانكسار



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه في الأيام الخاصة بفترة حرب 1973 أكتوبر انتفض الشعب بأكلمه وراء القوات المسلحة ليعلنوا للعالم أن مصر عصية على الانكسار وقادرة على تجاوز الفترة الصعبة.



وأشار الرئيس "السيسي" خلال كلمته بمناسبة مرور 45 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، إلى أن مصر قد أعادت بناء القوات المسلحة، وأثبتت للعالم أجمع أن الوطن ينبض بالإرادة والعزيمة القوية.







عبد الرحيم حسن يكشف سبب ميول أبناء القرى للأفكار المتطرفة



قال الفنان عبد الرحيم حسن، إن هناك أزمة كبيرة نتعرض لها منذ أكثر من 40 عامًا، وهي حجب الثقافة في مصر عن مستحقيها، خاصةً في القرى.



وأضاف "حسن" خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن ابتعاد الموجهين السياسيين والثقافيين عن القرية المصرية، أفسح المجال لأصحاب الفكر المتطرف للدخول إلى عقول سكانها، وبالتالي ينتمي إليه أبناء القرية، الأمر الذي نعاني منه حتى وقتنا هذا، متابعًا أن الفكر يجب أن يواجه بفكر، حيث إن الحلول ليست أمنية فقط.







شاهد.. لحظة استقبال قرينة الرئيس السيسي لميلانيا ترامب بمطار القاهرة



عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية من استقبال قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، في مطار القاهرة؛ وذلك في مستهل زيارتها إلى مصر.



وصلت مطار القاهرة الدولي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستقبال السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصلت اليوم في زيارة للقاهرة، تستغرق عدة ساعات ضمن جولة أفريقية تقوم بها وتشمل عدة دول من بينها مصر.



وكانت سلطات مطار القاهرة أعلنت حالة الطوارئ استعدادًا لوصول السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفتحت استراحة رئاسة للاستقبال، كما تم تأمين الطرق المؤدية من وإلى مطار القاهرة الدولى، وتم منع دخول السيارات لمحيط الصالة الرئاسية بالمطار، وانتشرت الخدمات الأمنية، وكذلك ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لتأمين محيط استراحة الرئاسة.



جدير بالذكر أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بدأت الاثنين الماضي، جولتها الخارجية بقارة إفريقيا، والتي تزور فيها 4 دول بدأتها بدولة غانا، وبعدها ملاوي وكينيا، بينما تنهي جولتها بالقاهرة خلال ساعات.



وتعد هذه الجولة أول رحلة فردية لها كسيدة أولى، وتقود خلال جولتها حملتها "BE BEST" بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإجراء سلسلة من اللقاءات في كل دولة تزورها.









يسري عمارة يروي كواليس أسره لأول جندي إسرائيلي في حرب أكتوبر



سرد اللواء يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر، الذى قام بأسر الجندي الإسرائيلي عساف ياجورى، شعوره هو وزملاؤه أثناء أسر أول جندي إسرائيلي.



وقال «عمارة»، خلال لقائه في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي»، إنه كان هناك روح منافسة عالية عند الجيش المصري، موضحًا أنه أمسك بالأسير الإسرائيلي وهو وسط 7 من زملائه الذين صرخوا مثل الأرانب وظلوا يصرخون "أسرى أسرى".



وأضاف بطل حرب أكتوبر، أنه عندما أمسك بأول جندي إسرائيلي تجمع زملاؤه وحاولوا أن يضربوه ليثأروا لزميلهم، مشيرا إلى أن الأسير الإسرائيلي طالب بشربة مياه وهو مصاب وأصيب بنزيف وقتها.



وأشار إلى أن الأسير الاسرائيلي كان قريب جولدا مائير، لافتًا إلى أن الأسير ظل يعالج في مصر حتى تبادلت الأسرى وتولي رئاسة جهاز الموساد الإسرائيلي، فيما بعد.







بدء حجز مقاعد القطارات بالهاتف المحمول.. تعرف على التفاصيل



بدأت وزارة النقل في حجز مقاعد القطارات والاستعلام عنها بالهاتف المحمول، لتوفير المعلومات اللازمة عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر، وذلك تيسيرا على الركاب وتقديم الخدمة بشكل أفضل.



وقال خالد عطية رئيس شركة «ترانس إيه» تي التابعة لوزارة النقل، إنه تم إطلاق التطبيق التجريبي في عيد الأضحى الماضي، واليوم تم تفعيل التطبيق وجاءت مقترحات ومشاركات من المواطنين.



وأوضح أن هناك إقبالا غير عادي وصل التفاعل حوالي 4800 شخص في اليوم الأول وتم حجز 60 تذكرة، مؤكدا أن الإجراءات الخاصة بالحجز سهلة وبسيطة.



وقامت وزارة النقل بالتجربة العملية على الهواء لتوضيح للجمهور كيفية الاشتراك في التطبيق والتعامل معه من خلال الموبايل او أجهزة الأندرويد.







وزير الأوقاف يكشف عن علاقة الجماعات الإرهابية بزراعة المخدرات



قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مبادرة "وطن بلا إدمان"، تستهدف توضيح قضية التلاعب بالألفاظ والمصطلحات الخاصة بالمخدرات.



وأكد "جمعة"، في كلمته خلال المؤتمر الخاص بإطلاق مبادرة "وطن بلا إدمان" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن قضية المخدرات من أخطر القضايا التي يواجهها المجتمع، في كافة القطاعات والعمل، الاقتصاد.



ونوه بأن هناك ارتباطًا وثيقًا بين زيادة الجماعات الإرهابية وزراعة المخدرات وانتشارها.







اتحاد الجمعيات الاقتصادية: بورسعيد قاطرة التنمية لمصر



قال المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية ورئيس جمعية بورسعيد للتنمية، إن محافظة بورسعيد تعتبر أكبر محافظة تضم مناطق صناعية.



وأشار "ثابت"، خلال لقائه بالفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت، إلى أن بورسعيد تعد قاطرة التنمية وجوهرة مصر.



ونوه "ثابت" إلى أن هناك 23000 فدان في شرق بور سعيد كمنطقة صناعية، وهناك 280 مصنعا خاصا بالحوض السمكي بجنوب بورسعيد.







محمود خلف: مصر دولة سلام تاريخية



قال اللواء محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن حرب أكتوبر 1973 سببها السلام، مشيرًا إلى أن مصر دولة سلام تاريخية.



وتابع "خلف"، خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن السلام لا يمكن أن يكون قويًا وفعالًا، إلا إذا كانت هناك قوة تحميه.



وأضاف أن مصر تلعب دورًا رئيسيًا من خلال قواتها المسلحة لتحقيق السلام والاستقرار، فهي تمد يد العون للعالم أجمع من أجل تحقيق ذلك.







وزير الأوقاف: الإرهاب والإدمان وجهان لعملة واحدة



قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنهم لن ينتظروا حتى يسيطر الإرهاب والفكر المتطرف على عقول أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أنهم يقومون بعملية استباقية وهي تفكيك الفكر المتطرف.



وتابع "جمعة"، خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بإطلاق مبادرة "وطن بلا إدمان"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أنهم يأملون في وجود حملات دولية تتزامن مع الحملة لمواجهة المخدرات والإدمان، حيث إنها من الجرائم المنظمة التي تحتاج إلى جهود دولية.



وأردف أن الإرهاب والإدمان وجهان لعملة واحدة، كلاهما يدمر الأوطان.











