ميلانيا ترامب تؤكد حرصها على تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا

أعربت ميلانيا ترامب، السيدة الأمريكية الأولى، زوجة الريس الأمريكي دونالد ترامب، عن حرصها على تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا، ذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به فضائية "أكسترا نيوز"، منذ قليل.



وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل فور ورودها...



جدير بالذكر أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بدأت الاثنين الماضي، جولتها الخارجية بقارة إفريقيا، والتي تزور فيها 4 دول بدأتها بدولة غانا، وبعدها ملاوي وكينيا، بينما تنهي جولتها بالقاهرة خلال ساعات.



وتعد هذه الجولة أول رحلة فردية لها كسيدة أولى، وتقود خلال جولتها حملتها "BE BEST" بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإجراء سلسلة من اللقاءات في كل دولة تزورها.