الاجتماع الأول بجامعة حلوان مع اتحاد الصناعات المصرية

قامت جامعة حلوان بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية ، بتنظيم الاجتماع الأول لهم، وذلك بحضور كل من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وبعض قيادات اتحاد الصناعات ، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعدد من عمداء الكليات وبعض رؤساء الأقسام بالكليات.



وأكد الدكتور ماجد نجم ان هذا الإجتماع يساعد على الإرتقاء بالعملية التعليمية، وربطها بالصناعة بما يواكب احتياجات سوق العمل، وإتاحة الفرص لتدريب الطلاب وبحث أوجه التعاون بين اتحاد الصناعات وكليات الجامعة، وقد تم الإتفاق على انتداب عضو خارجى من اتحاد الصناعات المصرية في مجالس الكليات المعنية.



وأوضح أن الجامعة تسعى إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة فى التكنولوجيا والصناعة، وتمني أن يتخطى هذا التعاون مرحلة الاجتماعات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.



واقترح الدكتور حسام رفاعي أن يتضمن ملتقى التوظيف السنوي بالجامعة إبتكارات الطلاب، بجانب عدد من الندوات لأصحاب الخبرات من الصناعة لنقل خبراتهم إلى الطلاب .