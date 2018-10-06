ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد حسن يطرح ألبومه الأول سلامات على فيسبوك

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
نورا نبيل
طرح المطرب الشاب محمد حسن ألبومه الأول "سلامات" للجمهور من خلال البث المباشر "لايف" على الفيسبوك حيث فضل أن يسمع جمهوره الذي دعمه فى برنامج "أراب آيدول" الألبوم قبل طرحه في الأسواق، ويعد حسن المطرب العربي الأول الذي يطرح ألبومه "لايف" على فيسبوك قبل الأصدار الرسمي بالأسواق أو على أي تطبيق إلكتروني.


ألبوم "سلامات" يضم 11 أغنية تعاون فيهم مع عدد كبير من كبار الشعراء منهم "أيمن بهجت قمر، وبهاء الدين محمد، وأمير طعيمة، وخالد تاج الدين، ومحمد الأياتي، وعمرو يحيى"، ومن الملحنين "وليد سعد، ومحمد رحيم، وتامر عاشور، ومدين، وبلال سرور، ومحمد حمزة" ومن الموزعين "أحمد إبراهيم، وكريم عبدالوهاب، وأحمد عبد السلام، وآثر عاشور، والألبوم من إنتاج "اربيان ميوزيك" عمرو فاروق ومن المقرر طرح الألبوم اليوم بالأسواق.

وكانت أغنية "سألت الناس" أولى أغاني الألبوم والتي طرحها حسن منذ أيام قد تخطت المليون ونصف مشاهدة في أول 48 ساعة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

شاهد فيديو سألت الناس

https://www.youtube.com/watch?v=uA7X1Gx2bO0


شاهد جزء من لايف الفيسبوك

https://www.facebook.com/MohamedHassan/videos/356863528189772/

ترشيحاتنا

تكريم خالد الغندور وأحمد حسن وقاسم والشلهوب بين شوطي مباراة الزمالك والهلال

تجدد الحرائق في نخيل الراشدة بالوادي الجديد

بدء حجز مقاعد القطارات بالهاتف المحمول.. تعرف على التفاصيل

الرئيس السيسي: مصر عصية على الانكسار .. فيديو

كيف يتحايل الاتحاد الأوروبي على أمريكا من أجل إنقاذ إيران؟.. ترامب وبومبيو يستخدمان عصا العقوبات ضد أي دولة تدعم نظام الملالي.. وسيناريوهات عديدة أمام خطة موجريني الجديدة للحفاظ على الصفقة النووية

الأهلي يواجه الوصل الإماراتي في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

إسرائيل تنقل أموال قطر لحماس

الخطيب يشكل لجنة للرد على تقرير وزارة الرياضة

صحيفة تونسية تكشف حقيقة اعتزال نجم الزمالك دوليا

ليلة بكت فيها السويداء.. تفاصيل أبشع مجزرة لـ250 سوريا على يد داعش.. على طريقة زوار الفجر: إرهابيو التنظيم الأخطر في سوريا ذبحوا القرويين ونسفوا منازلهم.. 30 رهينة أسرى الليلة المشئومة

فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال ميلانيا ترامب

بطل من أكتوبر.. العميد يسري عمارة: أسرت نائب رئيس الموساد خلال الحرب وشربة ماء كادت تقودني لمحاكمة عسكرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

فيديو

4 علامات خطيرة تدل على حدوث تشوهات داخلية للرضيع.. فيديو
شاهد .. رسائل المصريين للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر
وزيرة الصحة: 890 ألف مواطن ترددوا على نقاط مسح فيروس سي..فيديو وصور
وزيرة الصحة: التفاوض مع شركة أمريكية لتوريد أدوية فيروس سي في مراحله الأخيرة ..فيديو وصور
النقل: 4800 مشترك وحجز 58 تذكرة من خلال تطبيق القطارات الإلكتروني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟