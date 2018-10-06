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أخبار البلد

سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:38 م
حفلة تخرج الطلاب
حفلة تخرج الطلاب الإندونيسيين في جامعة الأزهر
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
شهد السفير حلمى فوزي، سفير دولة إندونيسيا لدى جمهورية مصر العرب، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية وشؤون الوافدين، تخرج 433 من الطلاب الإندونيسيين في جامعة الأزهر.

وأقيمت احتفالية ضخمة بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة بحضور سفير إندونيسيا في القاهرة ومستشار شيخ الأزهر وبعض الشخصيات العامة، وعلماء الأزهر الشريف؛ حيث أقيم الحفل بالتعاون بين جمعية الطلاب والطلاب الإندونيسية (PPMI) في مصر والسفارة الإندونيسية في القاهرة.

وبدأ الحفل بكلمة افتتاحية الدكتور عثمان شهاب، الملحق التعليمي والثقافي للسفارة الإندونيسية بالقاهرة، وقد شهدت الاحتفالية حضورا كثيفا للطلاب الإندونيسيين الدارسين في القاهرة، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من مختلف بلدان العالم، وتخريج الخريجين من أبناء هذه الدول في الأزهر بمواقع، ماليزيا (82)، تايلاند (54)، والفلبين (10)، وسنغافورة (4)، بروناي دار السلام (2)، وباكستان (4 أشخاص)، الهند (3)، وكازاخستان (2 ) ونيبال (1)، إسبانيا (1)، وجيبوتي (1) وأفغانستان (3)، روسيا (1)، والصين (1) وكمبوديا (1) من إجمالي الخريجين، وتخرج 8 منهم من البرنامج الرئيسي ودراسة واحدة للدكتوراه.

وتم خلال الاحتفالية تكريم الطلاب الذين حصلوا على مراكز متقدمة وتقديرات عالية خلال سنوات الدراسة في برامج البكالوريوس والماجستير في جامعة الأزهر.
سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر
سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر
سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر
سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر
سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر
سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر
سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر
سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر
سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر
سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر
سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر
سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر
سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر
سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر
سفير إندونيسيا يشهد تخرج 433 طالبا من مبعوثي بلاده في الأزهر

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