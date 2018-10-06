الفيوم تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.. فيديو وصور

نظمت محافظة الفيوم احتفالية كبرى بالذكري الخامسة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة التاريخية التي تحطمت فيها أسطورة الجيش الإسرائيلي وخط بارليف الحصين وتم عبور قناة السويس بفضل قوة وإصرار وإيمان قواتنا المسلحة المصرية وجنودها البواسل.



شهد فعاليات الحفل اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، واللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، والعقيد أيمن أحمد عبدالعزيز المستشار العسكري للمحافظة،والأستاذ ايمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم وحشد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب ومواطنى الفيوم.



بدأت الفعاليات بمسيرة شبابية من امام جمعية الشبان المسلمين وصولا الي النصب التذكارية مصحوبة بالزهور والأعلام المصرية



ثم قام محافظ الفيوم يرافقه المستشار العسكري ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور علي قبر الجندي المجهول بالنصب التذكارية بميدان قارون وقراءة الفاتحة علي أرواح شهدائنا الأبرار، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني.



وعمت المحافظة أجواء من البهجة والفرحة الغامرة بالاحتفال بانتصار أكتوبر الذي يُعد من الأعياد المجيدة التي شهدت بطولات رائعة لجنودنا البواسل دفاعًا عن الكرامة واستعادة أراضي الوطن في معركة تاريخية يشهد لها العالم.



كما شهد محافظ الفيوم ومرافقوه عروضًا فنية ورياضية بمشاركة فرق من الشباب والرياضة والتربية والتعليم وقصر ثقافة الفيوم، وأشاد المحافظ بدور قواتنا المسلحة في تحرير كامل الأراضي المصرية والدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين، مؤكدًا على ضرورة تحقيق التعاون المشترك بين فئات المجتمع المختلفة لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، ووقوف كل طوائف المجتمع جنبًا إلى جنب لتحقيق التنمية المنشودة لمصرنا الحبيبة.



وعلي هامش الإحتفال عقد محافظ الفيوم لقاءً مع الشباب والفتيات بقاعة الشبان المسلمين لحثهم علي حب الوطن والتفاني من اجله والفخر بالإنجازات.