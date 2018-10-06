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محافظات

شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:47 م
صدى البلد
أحمد على
أدى اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية ، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية صلاة الجنازة، على جثمان شهيد الوطن مساعد أول شرطة رمضان يوسف عتلم ظهر اليوم، بمسجد عتلم بقرية كفر خضر مركز طنطا.

وتقدم المحافظ ومدير الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية الجنازة العسكرية التي خرجت من المسجد، وشارك فيها الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

كما قدم المحافظ ومرافقوه واجب العزاء لأسرة الشهيد وعقب الجنازة ، وأكد أن مصر ستظل آمنه ومستقره بفضل تضحيات أبنائها الشرفاء الذين يضحوا بأنفسهم من اجل الدفاع عن الوطن ومصر اكبر من أي معتد بفضل العزيمة القوية والتلاحم الموجود بين شعبها وجيشها وقوات الشرطة تحت قيادة حكيمة تعمل للقضاء على الإرهاب والنهوض بوطننا الغالي .

كما قرر محافظ الغربية إطلاق إسم الشهيد مساعد أول شرطة رمضان يوسف عتلم على مدرسة كفر خضر الابتدائية الجديدة تخليدا لذكراه .
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد رمضان عتلم

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