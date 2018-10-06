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ثقافة

ثقافة الشرقية تناقش دور المجتمع في تقبل ذوي الاحتياجات الخاصة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الشرقية احتفالا بإنتصارات أكتوبر، حيث عقدت فى قصر ثقافة العاشر من رمضان محاضرة بعنوان " أبطال من بلادي " تحدث فيها الأخصائي الثقافي عن نجاح القوات المصرية بأبطالها العظماء في عبور قناة السويس وتدمير القوات المصرية لخط بارليف الإسرائيلي وتحصينات الجيش الإسرائيلي، والتمهيد لتحرير سيناء كاملة .

كما عقد قصر ثقافة الطفل بالحلمية بالتعاون مع مدرسة الحلمية التجارية محاضرة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيد بعنوان "دور أبناء أبوحماد فى محاربة الإحتلال الصهيوني" حاضر فيها محمد الرشيدى داعية أسلامى، وتحدثت فيها مديرة المدرسة عن الانتصارات المجيدة التى قام بها الجيش المصرى، تلاها كلمة الأخصائي الثقافى والذى تناول أهم محاور انتصار حرب أكتوبر.

وفي مكتبة الغار عقدت محاضرة بعنوان " دور الأسرة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة " القتها غادة علي أنور تحدثت فيها عن المساعدة علي نمو ذكاء الطفل عقلياٍ وجسديًا حيث تخاطب الإدراك العقلي للطفل. وعلي صعيد آخر أقيم معرض فنى عن انتصار حرب أكتوبر بقصر ثقافة الطفل بالزقازيق.

وفي مكتبة الصوفية عقدت ندوة عن "حرب اكتوبر المجيدة " تحدث فيها سيد بهي عن حرب أكتوبر بوصفها إحدي جولات الصراع العربي الإسرائيلي، والتي أنتصر فيها الجيش المصري على الصهاينة حيث تم اختراق خط بارليف وشهد الجيش المصري نجاحًا عظيمأً.

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