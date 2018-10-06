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فن

سينما البانورا تستعد لاستقبال عرض مسافر حلب إسطنبول بـ مالمو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:38 م
صدى البلد
مالمو - محمد نبيل
تستعد سينما البانورا فى مدينة مالمو جنوب السويد لاستقبال فيلم المخرجة أنداش هازيندار أوغلو والنجمة صبا مبارك مسافر حلب إسطنبول ، وذلك ضمن الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد (من 5 وحتى 9) أكتوبر.

ويأتي العرض بعد أيام من النجاح الذي حققه الفيلم في دور العرض الأردنية التي انطلق بها يوم 20 سبتمبر الماضي، وشهد إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، ومن المقرر استمرار إطلاق الفيلم تجاريًا في عدة دول عربية قريبًا.

ويستهدف مهرجان مالمو للسينما العربية عرض أفلام من مختلف الجنسيات العربية للجاليات المقيمة بالسويد، والتي يصل عددها إلى حوالي 175 جنسية مختلفة، ويجذب سنويًا آلاف صناع السينما من المخرجين والممثلين والمنتجين ومحبي السينما في جميع أنحاء العالم.

ويحكي الفيلم رحلة لينا ومريم أثناء هربهن من الحرب في سوريا. لينا فتاة في العاشرة من العمر، فقدت عائلتها في الحرب، واضطرت إلى أن تبدأ طريقها إلى تركيا مع شقيقتها الرضيعة وجارتهم مريم، بصحبة لاجئين آخرين. لينا ترغب في العودة إلى الوطن، بينما تأمل مريم في الوصول إلى أوروبا.
سينما البانورا تستعد لاستقبال عرض مسافر حلب إسطنبول بـ مالمو
سينما البانورا تستعد لاستقبال عرض مسافر حلب إسطنبول بـ مالمو
سينما البانورا تستعد لاستقبال عرض مسافر حلب إسطنبول بـ مالمو

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