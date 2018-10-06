ثقافة الغردقة تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيدة

وأقام قصر ثقافة الغردقة محاضرة عن أنظمة تشغيل الحاسب الآلى مع المدربة شروق محمد بحضور عدد من رواد القصر، ونظم محاضرة تنمية بشرية للأم والطفل بقيادة الدكتورة جيهان شوقى، تحدثت فيها عن خطوات نحو التغيير للأفضل في الحياة الأسرية.



وأقامت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان "أكتوبر المجيد دروس وعبر" ألقتها سميرة عبد الحميد مديرة مدرسة الزهور الإعدادية المشتركة، موضحة أن انتصار أكتوبر العظيم من أعظم انتصارات القوات المسلحة والتي تعطينا نموذج من الصبر والصمود والتضحية من أجل الوطن.



وفى هذا السياق احتفل قصر ثقافة حلايب بانتصارات أكتوبر بمدرسة رأس حدربة الإبتدائية، وأقام ندوة عن حرب اكتوبر ألقاها الشيخ فراج أحمد سنوسى، وحمزة عبدالرؤف متحدثين عن كيفية الاستعداد للحرب وعن خطة الخداع التي استخدمها الجيش وكذلك شجاعة وبسالة ابطال الحرب، إلي جانب أمسية شعرية القاها عبدالكريم جاد الموﻻ، محمود عاطف مصطفي، أضافة إلى عرض فنى لفرقة حلايب.



كما أقام بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية بالاشتراك مع مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ضمن أنشطة نادى الأدب بمشاركة عدد من شعراء سفاجا.



وفى مكتبة الطفل والشباب بالقصير عقدت محاضرة ثقافية بعنوان "الحوار الثقافي كضمانة للتواصل والبناء "بالتعاون مع مدرسة القصير الثانوية الفندقية، ألقاها الشيخ إسماعيل أحمد علي إمام وخطيب بإدارة الأوقاف بالقصير، تحدث فيها عن الحوار الثقافيّ الذى يعد من مظاهر التواصل بين البشر.



ونظم بيت ثقافة الحمراوين لليوم الرابع الورشة الفنية الرسم والتلوين على جدران المبنى بالاشتراك مع عدد من رواد البيت، وفي بيت ثقافة القصير اختتمت ورشة الكورشيه التى استمرت أربعة أيام متتالية المنفذة بجمعية الزهراء بالقصير.

نظم قصر ثقافة الغردقة احتفالية تضمنت العديد من الفقرات الفنية منها قصائد شعرية، وفقرات غنائية وطنية وعروض فنية لفرقة قصر ثقافة الغردقة للبالية والفنون الشعبية أطفال، فرقة أسوان الموسيقى العربية، بالإضافة إلى بعض فقرات الفيديو، وذلك فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.