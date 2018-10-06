السفارة الإندونيسية تروج للسياحة في مصر.. صور

عقدت سفارة دولة إندونيسيا لدى جمهورية مصر العربية، ملتقى «السياحة اجتماع الطاولة في مصر»، بهدف الترويج للسياحة المصرية في السوق الإندونيسية.



الاجتماع الذي عُقد بمقر السفارة في القاهرة، كان بحضور السفير حلمي فوزي، سفير إندونيسيا في القاهرة، والعشرات من كبار وكلاء وكالات السفر في مصر، وبالفعل تم الاتفاق على إتمام العديد من تعاقدات تنظيم رحلات سياحية من إندونيسا إلى مصر.



وألقى سفير إندونيسيا في القاهرة كلمة جاء فيها ان التعاون المصري الإندونيسي في مجال السياحة في تزايد مستمر، فضلا عن وجود تبادل دائم للسائحين من وإلى البلدين.



كما ذكر العديد من التقارير الإحصائية أن مصر تعد وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الإندونيسيين؛ حيث زارها العام الجاري 27 مليون سائح إندونيسي.