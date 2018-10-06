طبقي هذا الرجيم لإنقاص 3 كيلو جرام من وزنك في أسبوع

قوام عارضات الأزياء حلم يراود الكثير من السيدات، بالتأكيد أنت من هؤلاء يمكنك تحقيق تلك الحلم من خلال إتباع الرجيم الغذائى التالى فهو يساعد على التخلص من السمنة المفرطة فى وقت قياسى إليك خطة الرجيم التالى يمكنك البدء من الآن فى إتباعه يقدمه إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف لـ"صدى البلد"،ويساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات فى 7 أيام فقط وهو يعتمد بشكل أساسى على تناول التونة فى وجبة الغذاء.



الإفطار:

1/4 رغيف

3 ملاعق جبن قريش

برتقالة صغيرة



الغذاء:

1/2 رغيف + علبة تونة + طبق متوسط سلطة خضراء



العشاء:



علبة زبادى