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ديني

الطيب: الأزهر يعول على الشباب ودورهم الفاعل في المجتمع

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:45 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة في ضيافة شيخ الأزهر
محمد شحتة
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم "السبت"، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يولي أهمية كبرى للشباب، ويعول عليهم بشدة في كافة المجالات والتخصصات، كما يخصص الأزهر جانبا كبيرا من أنشطة لتوعية وتثقيف الشباب، وثقلهم بالمهارات والقيم التي تساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وأوضح الطيب أنه من هذا المنطلق نظم الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وأسقفية كانتربري البريطانية، في شهر يوليو الماضي، "منتدى شباب صناع السلام"، الذي استهدف فتح نوافذ للحوار والتعارف بين شباب الغرب والشرق، والاستماع إلى مبادراتهم وأفكارهم، والرد على ما يدور في أذهانهم من تساؤلات.

بدوره أبدى وزير الشباب والرياضة سعادته بلقاء الإمام الأكبر، مؤكدا أن فضيلته يمثل رمزا دينيا مهما، وأن أفكاره ومبادراته تمثل مصدر توجيه واستنارة لكثير من الشباب.

وأشار إلى أن التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة شهد نموا مطردًا في الفترة الأخيرة، حيث تم إطلاق العديد من القوافل الدعوية والتوعوية المشتركة لمختلف محافظات الجمهورية، من أجل صقل الشباب بالقيم والمبادئ الدينية الوسطية المعتدلة.

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