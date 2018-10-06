شاهد .. سيلفي ميلانا ترامب أمام أبو الهول والأهرامات

استقبلت منطقة آثار الهرم، اليوم السبت ،ميلانا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي ،وذلك علي هامش زيارتها لمصر.



وكان في استقبالها د.خالد العناني وزير الآثار ورانيا المشاط وزيرة السياحة،حيث رحبا بها وقدم لها العناني شرحا لتاريخ المنطقة وآثارها.



ولم تدل ميلانا بأية تصريحات او أحاديث،وحرصت علي التقاط الصور التذكارية أمام الهرم وأبو الهول ومنطقة البانوراما.



وخلال الزيارة ،شهدت ميلانا عرضا راقصا لفتيات وأولاد يرتدون زيا فرعونيا،فيما توجهت بعد الزيارة إلي مطار القاهرة الدولي.