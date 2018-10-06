محافظ القليوبية يترجل من سيارته ليشكر لأسرة ألقت القمامة فى الصندوق..صور

امر الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية سائقه بالتوقف خلال جولته التفقدية المفاجئة لمدينة الخانكة، ونزل من سيارته لتقديم الشكر لأسرة تقوم بإلقاء كيس القمامة فى الصندوق المخصص لذلك مشيدا بسلوكها الإيجابي.



وطالب محافظ القليوبية جميع المواطنين على أن يحذوا حذوهم في هذا السلوك الأخلاقي السليم للحفاظ على نظافة مدنهم وشوارعهم مضيفا ان ازمتنا فى القمامة سلوك مشددا على ضرورة القائها داخل الصناديق المخصصة لها.

