ختام أول بطولة جمهورية لذوي الاحتياجات الخاصة للريشة الطائرة

اختتمت اليوم السبت، فعاليات بطولة الجمهورية الأولى للريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة (بارا بادمنتون)، بمشاركة عشرة أندية، والتي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت باستاد القاهرة الدولي.



وشهدت البطولة حضور الموريشيوسي ساهير إدو، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي للعبة، بمشاركة عشرة أندية هم: الزهور والشمس وهليوبليس ومصر للبترول والعزيمة بالإسماعيلية ومبارك بني سويف وجمعية المحاربين القدامى ومركز شباب حلوان ومركز شباب مدينة السويس ومركز شباب حدائق القبة.



ومن جانبه أشاد سكرتير الاتحاد الإفريقي، بالتنظيم الجيد للبطولة، مؤكدا أن الاتحاد المصري برئاسة هشام التهامي، بذل جهدا كبيرا لإخراج البطولة بشكل جيد، كونها المرة الأولى التي ينظم فيها بطولة لذوي الاحتياجات الخاصة.



وفي السياق ذاته، أكد هشام التهامي، أن الاتحاد المصري بصدد تنظيم العديد من البطولات لذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل السياسية التي تتبعها الدولة، خاصةً وأن هذا العام قد أقره السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاما لذوي الاحتياجات الخاصة.