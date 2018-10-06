محافظ الفيوم يشهد حفل الشباب والرياضة بانتصارات أكتوبر ..فيديو وصور

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، احتفال مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع التربية والتعليم وقصر الثقافة، بقاعة الاحتفالات بجمعية الشبان المسلمين، بحضور العقيد أيمن أحمد عبد العزيز المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، وأعضاء مجلس النواب ورئيس جمعية الشبان المسلمين وحشد من الشباب والفتيات ومواطني الفيوم.



وخلال الحفل ألقى محافظ الفيوم كلمة أشاد فيها بعزيمة وإصرار الجندي المصري، ووضح التضحيات التي قدموها من أجل رفعة مصر ورفع رايتها عالية خفاقة، لافتًا إلى أن ملحمة أكتوبر المجيد سطرت في التاريخ بحروف من نور، تلك الملحمة التى حطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، ودمرت خط بارليف الحصين، وأثبتت براعة وكفاءة الجندي المصري في تحمل الصعاب وعبور قناة السويس.



وأضاف محافظ الفيوم أن حرب أكتوبر عبرت بالمصريين الحاجز النفسي وحولت الإنكسار إلى انتصار منقطع النظير، وطالب الجميع بأن يعملوا بروح أكتوبر وجعلها مثالًا للفخر والاعتزاز على مصر العصور، كما وجه رسالة توعوية للشباب للاهتمام بمقدرات الوطن والحفاظ على هيئاته ومؤسساته والعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أن المحافظة توفر فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص إضافة لتيسيرات المشروعات الصغيرة ومتناهيىة الصغر بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.



وفى نهاية اللقاء كرم محافظ الفيوم عددًا من أسر الشهداء تقديرًا لما قدموه من تضحيات وما بذلوه من دمائهم فداءً للوطن.