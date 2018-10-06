ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الفيوم يشهد حفل الشباب والرياضة بانتصارات أكتوبر ..فيديو وصور

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:48 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، احتفال مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع التربية والتعليم وقصر الثقافة، بقاعة الاحتفالات بجمعية الشبان المسلمين، بحضور العقيد أيمن أحمد عبد العزيز المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، وأعضاء مجلس النواب ورئيس جمعية الشبان المسلمين وحشد من الشباب والفتيات ومواطني الفيوم.

وخلال الحفل ألقى محافظ الفيوم كلمة أشاد فيها بعزيمة وإصرار الجندي المصري، ووضح التضحيات التي قدموها من أجل رفعة مصر ورفع رايتها عالية خفاقة، لافتًا إلى أن ملحمة أكتوبر المجيد سطرت في التاريخ بحروف من نور، تلك الملحمة التى حطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، ودمرت خط بارليف الحصين، وأثبتت براعة وكفاءة الجندي المصري في تحمل الصعاب وعبور قناة السويس.

وأضاف محافظ الفيوم أن حرب أكتوبر عبرت بالمصريين الحاجز النفسي وحولت الإنكسار إلى انتصار منقطع النظير، وطالب الجميع بأن يعملوا بروح أكتوبر وجعلها مثالًا للفخر والاعتزاز على مصر العصور، كما وجه رسالة توعوية للشباب للاهتمام بمقدرات الوطن والحفاظ على هيئاته ومؤسساته والعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أن المحافظة توفر فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص إضافة لتيسيرات المشروعات الصغيرة ومتناهيىة الصغر بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.

وفى نهاية اللقاء كرم محافظ الفيوم عددًا من أسر الشهداء تقديرًا لما قدموه من تضحيات وما بذلوه من دمائهم فداءً للوطن.
محافظ الفيوم يشهد حفل الشباب والرياضة بانتصارات أكتوبر ..فيديو وصور
محافظ الفيوم يشهد حفل الشباب والرياضة بانتصارات أكتوبر ..فيديو وصور

ترشيحاتنا

قرينة الرئيس السيسي تستقبل ميلانيا ترامب في مطار القاهرة

بشرى سارة لمحدودي الدخل.. مطالبات برلمانية بزيادة نصيب الفرد بالبطاقة التموينية لـ 300 جنيه.. ونواب: رفع الدعم عن غير المستحقين ضرورة.. والعمل على وضع قاعدة بيانات صحيحة يوفر أموالا طائلة

عامر حسين: انتظروا تأجيلات جديدة في الدوري الممتاز

أحمد حلمي ينشر صورة من داخل إحدى المدارس :يا رب احمى أطفالنا

السفارة البريطانية: تعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية لتدريب المعلمين

الأهلي يعلن ضم مدافع جديد

شاهد.. رسالة راندا البحيري لـ ريم البارودي في عيد ميلادها

شاهد .. سيلفي ميلانا ترامب أمام أبو الهول والأهرامات

الأهلي يواجه الوصل الإماراتي في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

"كرستى "من كلية التجارة إلى فنانة فى "مكياج الرعب ".. صور

وصول لاعبي الزمالك لملعب مباراة السوبر المصري السعودي

تكريم خالد الغندور وأحمد حسن وقاسم والشلهوب بين شوطي مباراة الزمالك والهلال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"كرستى "من كلية التجارة إلى فنانة فى "مكياج الرعب ".. صور

أثناء زيارتها لمصر.. ميلانيا ترامب تتصدر تويتر .. فيديووصور

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

فيديو

محافظ القليوبية يترجل من سيارته ليشكر لأسرة ألقت القمامة فى الصندوق..صور
ضبط 2 طن بانجو بـ سيارة نقل تعبر معدية القنطرة.. فيديو
يسري الشماع: قرار الإطاحة بالإخوان يعادل في خطورته قرار العبور
4 علامات خطيرة تدل على حدوث تشوهات داخلية للرضيع.. فيديو
شاهد .. رسائل المصريين للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟