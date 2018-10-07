في 5 دقائق تعرف على طريقة تكبير الشفاه

قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية، وصفة لتكبير وملء الشفاة بطرق طبيعية، بعيدًا عن عمليات التجميل واللجوء إلي البوتكس، ودفع المبالغ الباهظة، وتفادى المخاطر الناجمة عنها ايضًا.





وصفة طبيعية لتكبير الشفاه في 5 دقائق:





مكونات:

-ملعقة من السكر

-ملعقة زيت زيتون

-فرشاة أسنان مخصصة لتقشير الشفاه

-فازلين





الطريقة:

1-امزجي السكر مع زيت الزيتون سويًّا

2-ابدئي بفرك شفاهك بلطف باستخدام الفرشاة، ويفضل أن تكون الفرشاة ناعمة ولينة حتى لا تسبب الجروح لشفاهك

3-ضعي القليل من مزيج السكر وزيت الزيوت على شفاهك، ثم أعيدي فرك شفاهك بالفرشاة

4-كرري هذه العملية حتى تنتهي كمية السكر وزيت الزيتون كلها

5-اشطفي شفاهك بالماء الفاتر