حب الوطن مهنئا الرئيس بذكرى أكتوبر: نستعيد أمجاد النصر في البقاء والبناء

هنأ ائتلاف حب الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحلول الذكرى ٤٥ لنصر أكتوبر المجيد، متمنين لمصر كل تقدم وازدهار، وتحقيق النصر على أعدائها في كافة المجالات.



من جانبه قال الدكتور أسامة عقبي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف حب الوطن، إننا نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالذكرى ٤٥ لنصر أكتوبر المجيد، خاصة وأنها تتزامن مع تحقيق مصر لانتصارات كبرى في خطة البقاء التي حفظت وجود مصر بفضل الله تبارك وتعالى.



وتابع: "أما البناء فمن خلال مشروعات التنمية والتعمير في كافة أنحاء المحروسة، وتحقيق التنمية المستدامة التي طالما حلم بها المواطن المصري".

