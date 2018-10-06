محافظ البحيرة يشهد مهرجان الرسم الفورى لطلائع الشباب ..صور

شهد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع-نائب المحافظ والعقيد محمد شرف - المستشار العسكرى فاعليات مهرجان الرسم الفورى الذى نظمته إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمشاركة 360 شابا وطليعا من جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة من أعمار 10 سنوات حتى 21 سنة وذلك لتجسيد نصر أكتوبر الخالد من خلال أعمالهم الفنية وذلك فى إطار مظاهر احتفالات محافظة البحيرة بذكرى إنتصار حرب أكتوبر المجيدة.



أكد المحافظ خلال حضوره مهرجان إدارة الطلائع ان يوم السادس من أكتوبر يوم مجيد من ايام الوطن نحتفل فيه ونستعيد صفحة خالدة من كفاح الوطن ستبقى رمزا لعظمة مصر وبرهانا حيا على شموخ قواتنا المسلحة .



وفى حوار ابوى مع الطلائع المحافظ الشباب الحاضر على ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن والعمل من أجل رفعته .



وقام المحافظ بتوزيع الجوائز المقدمة لافضل الأعمال حسب كل مرحلة وفقا لتقييم اللجنة الفنية بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة



وتم توزيع 5 جوائز فنية على الفائزين من أعمار 8 إلى 12 سنة و5 جوائز نقدية على الفائزين من أعمار 12 إلى 15 سنة وتوزيع عدد 5 جوائز نقدية على الفائزين من أعمار 15 إلى 18 سنة بالإضافة إلى عدد ١٥ جائزه للفائزين فى مسابقة الرسم على الأسفلت