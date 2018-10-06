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محافظات

مستقبل وطن بالبحيرة يحتفل بذكرى نصر أكتوبر..صور

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:41 م
مستقبل وطن بالبحيرة
مستقبل وطن بالبحيرة يوزع الحلوى والأعلام احتفالا بذكري نصر ا
جمالات الدمنهورى
قامت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة اليوم بقيادة سعيد شوقى امين العمل الجماهيرى بالمحافظة، بالمرور علي بعض الوحدات الصحية بدمنهور وتوزيع المشروبات وقطع الحلويات وعدد من أعلام الجمهورية احتفالا بذكري نصر اكتوبر المجيدة  وذلك خلال حملة القضاء على فيروس سى.

واكد شوقى على قيام فريق أمانة العمل الجماهيرى بإجراء التحاليل اللازمة للمبادرة بالمشاركة فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان مصر خالية من فيروس سي 2020. 

واشار شوقى الى ان أمانة العمل الجماهيري اتخذت خطة سريعة للمرور علي بعض الوحدات الصحية في كل مراكز المحافظة ومنها بندر دمنهور وتم ملاحظة جهدا اضافيا من امانة بندر دمنهور في التوعية والمرور والمتابعة وتذليل الصعاب .

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