شريف عبد الفضيل: نصر أكتوبر يوم لا ينسى في تاريخ مصر والعرب

وجه شريف عبد الفضيل، لاعب الأهلي السابق، رسالة للشعب المصري والعربي، بمناسبة الذكرى الـ45 لنصر أكتوبر المجيد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ونشر عبد الفضيل صورة لعسكرى يرفع علم مصر وعلق عليها قائلا: "نصر أكتوبر يوم لن ينسي في تاريخ مصر والعرب".



وتحل اليوم السبت الذكرى الخامسة والأربعين لانتصار القوات المسلحة المصرية على الاعتداء الصهيونى على أرض سيناء الطاهرة، لتُذكّر المصريين بفرحة وحلاوة الانتصار العظيم الذى حققه الجيش والشعب فى آن واحد.