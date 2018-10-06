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محافظات

ضبط 31 مكمورة فحم غير مطورة في كفر الشيخ

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:43 م
ضبط 31 مكمورة فحم
ضبط 31 مكمورة فحم غير مطورة في كفر الشيخ
محمود زيدان
شنت الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا حملة مكبرة استهدفت التفتيش على 145 منشأة صناعية من مكامير وفواخير ومصانع طوب غير مطورة بمختلف مراكز محافظة كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 31 مكمورة فحم غير مطورة حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، وإطفاء للمكامير وإزالتها.

كما تم تنفيذ 10 حملات لفحص وقياس عوادم السيارات بالتعاون مع الادارة العامة لمرور كفر الشيخ وشرطة المسطحات المائية والبيئة.

و أسفرت عن فحص وقياس عوادم 437 سيارة وجاءت النتائج بمخالفة 39 سيارة وتم توجيهم للصيانة وإعادة الفحص وفى حال عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

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