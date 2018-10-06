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ديني

علي جمعة: المرأة المتزوجة من عسكري مأجورة هي وأولادها على ما يحدث لهم

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:53 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهوية السابق
عبد الرحمن محمد
هنأ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد قائلا: أهنئ الرئيس والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية وأهل الحق بذكرى نصر أكتوبر المجيدة التي أعادت لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها.

وأضاف جمعة خلال لقائه وبرنامج " والله أعلم " على فضائية الـ "سي بي سي" ، يوم السادس من أكتوبر عام 73 هو يوم فارق في تاريخ الأمة الإسلامية والجندي المصري بصفة خاصة، لأنه نجح في استعادة كرامته وعزته وحقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير أجناد الأرض لأنهم في رباط إلى يوم القيامة".

وأوضح جمعة أن المرأة التي تتزوج رجلا يخدم في العسكرية وتضررت بأي شكل من الأشكال جراء وظيفة زوجها سواء ببعده عنها بسبب التدريبات أو إصابته أثناء الحرب أو الخدمة أو أي نوع من الضرر ستؤجر هي وأولادها على ذلك، وكذلك الأم التي تتحمل استشهاد ابنها أو إصابته.

وتابع: الجيش المصري دخل حروبا عديدة منذ أن هزم الصليبيين والتتار وتصدى لعدوان الرومان والهكسوس، وأفشل الحملة الفرنسية، ودافع عن الحق أينما كان، وسيظل الجيش المصري درعا يدافع عن الحق في كل وقت وفي كل حين .

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