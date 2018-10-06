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خالد مجاهد: الجمعيات الأهلية تساعد الدولة في المبادرات الصحية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:04 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تستقبل كل استفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن 15335 الخاصة بمبادرة الرئيس السيسي للقضاء علي فيروس سي، يرد عليها الأطباء القائمين على المبادرة.

وأوضح مجاهد خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز، أنهم تلقوا شكوي من قريتين بهم 7 ألف مواطن في محافظة البحيرة، والتي تبعد عنهم 4 كليو متر، مضيفا أنه تم تخصيص حافلات خاصة لنقل ألف مواطن يوميا للوحدات الطبية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة سوف تشارك غدا في مؤتمر دور الجمعيات الأهلية في المبادرات الصحية، سواء مبادرة القضاء على قوائم الانتظار او فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، الذين يساعدون الوزارة بشكل كبير وفعال.

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