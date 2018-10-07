هل يجب قراءة سورة بعد الفاتحة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الإنسان عندما يبدأ فى الصلاة أن يكون خاشعًا ويتذكر أنه واقفًا بين يدي الله عز وجل فيتجرد من مشاغل الدنيا وينسى كل شيء.





وأضاف عثمان فى إجابته على سؤال « هل يجب على المؤمن بعدما يقرأ الفاتحة أن يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم ؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( صلوا كما رأيتمونى أصلى)) فنحن نتبع هدى النبي صلى الله عليه وسلم فى الصلاة و حركاته وأفعاله وأخذ العلماء من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة الأحكام ويفرق هذا فى الخشوع والإقبال على الله والإخلاص والوقوف بين يدى الله.



