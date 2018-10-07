هل يجب قراءة سورة بعد الفاتحة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الإنسان عندما يبدأ فى الصلاة أن يكون خاشعًا ويتذكر أنه واقفًا بين يدي الله عز وجل فيتجرد من مشاغل الدنيا وينسى كل شيء.
وأضاف عثمان فى إجابته على سؤال « هل يجب على المؤمن بعدما يقرأ الفاتحة أن يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم ؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( صلوا كما رأيتمونى أصلى)) فنحن نتبع هدى النبي صلى الله عليه وسلم فى الصلاة و حركاته وأفعاله وأخذ العلماء من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة الأحكام ويفرق هذا فى الخشوع والإقبال على الله والإخلاص والوقوف بين يدى الله.
وأشار إلى أنه يجب أن يتجرد الإنسان من مشاكل الدنيا ومشاغلها ويجعل هذه الدقائق القليلة بينك وبين ربك دون ان يخرجك عن محادثة ربك أحد، لذلك أخذ العلماء بأن قراءة السورة بعد فاتحة الكتاب سُنة وليست واجبة فهناك من يحفظ إلا الفاتحة ويصلون بها فتكفى الصلاة بالفاتحة إن كنت إماما أو تصلى بمفردك فقراءة السورة بعد فاتحة الكتاب سُنة من تركها فلا وزر عليه ولا شئ وتكون الصلاة صحيحة.