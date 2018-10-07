تعرف على الحكمة من اختلاف الأئمة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاختلاف الفقهي سنة من سنن الله تعالى في خلقه، وقد اختلف الأنبياء هذا النوع من الاختلاف، وهم أفضل الخلق، كما حكى الله عن داود وسليمان في شأن الغنم التي أكلت حرث القوم، قال تعالى: وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا {الأنبياء: 78-79}.



وأضاف عثمان فى إجابته على سؤال « لماذ الإختلاف بين الأئمة ؟»، أن اختلاف الأئمة رحمة والبشر يختلف طبعهم فأحوال البشر يختلف طبعهم من دولة لأخرى ومن مكان لأخر فضلًا عن اختلاف الواقع .



وتابع : أن فهم النصوص لأبد أن يختلف من شخص لأخر فكان الأمام أحمد إبن حنبل يغير قوله فى مسألة واحدة أكثر من ثلاث مرات فهذا الإختلاف لم يفسد الفقة الإسلامى وانما افاده بأنه جعله فقها مرنًا، فضلًا عن ان الفتوى تتغير من شخص لأخر فلو أراد الله الشرع أن يأتى على قول واحد لكان ولكن جعل النصوص تختلف حتى يكون هناك أقوال كثيرة فإختلاف الأقوال لا يدل على جمود الشرع وإنما يدل على مرونته.