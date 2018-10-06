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توك شو

شوشة: أبناء سيناء أحد العناصر الرئيسية المشاركة في حرب أكتوبر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:05 م
صدى البلد
توك شو

قال اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الخطط التنموية المقررة في سيناء متعددة، لافتا إلي أن الدولة رصدت لمحافظة سيناء ما يقرب من 750 مليار جنيه بهدف التنمية.

وأضاف "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "تن"، أن المحافظة تستهدف في المرحلة الأولي التنمية الزراعية والتعدينية، معقبا: «لأنهما تنمية ذات كثافة عمالة كبيرة»، منوها بأهمية التنمية الزراعية خاصة في وجود ترعة السلام.

وأشار إلي أن بداية التنمية التعدينية كانت بإنشاء مصنع الرخام الذي أنشأه جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، مؤكدا أنه سوف يغير خريطة العمل والتنمية في منطقة وسط سيناء التي تعتبر من أفقر المناطق في سيناء.

وأكد "شوشة" على اهتمام المحافظة بالتنمية الزراعية في وسط سيناء خاصة في التجمعات البدوية، لافتا الى أنه من المستهدف إنشاء تجمعات بدوية زراعة ما يقرب من ألف فدان.

وتابع محافظ شمال سيناء، أن أهالي محافظة شمال سيناء يصرون دائما علي الاحتفال بذكري انتصار حرب أكتوبر، معقبا: «أبناء سيناء كانوا أحد العناصر الرئيسية المشاركة في هذه الحرب من خلال المعلومات التي قدموها للجيش المصري».

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