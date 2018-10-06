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أخبار البلد

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يهنئ القيادة السياسية باحتفالات أكتوبر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:08 م
صدى البلد
سعيد العربي
أصدر الاتحاد العام للمصريين في الخارج بيانا يهنئ فيه القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، حيث عبرت قواتنا المسلحة وحطمت خط بارليف المنيع وأعادوا للأمة الجريحة شرفها ومكانتها وقوتها بين الأمم.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج علاء سليم، إن جموع المصريين من أبناء الوطن في الخارج إذ يهنئون قيادتهم السياسية بنصر اكتوبر العظيم، فهم يؤكدون أنهم درع هذا الوطن في الخارج أمام تيارات الإرهاب الممول وفصائل الخارجين عن الأعراف الوطنية والكارهين لخطط التنمية والاستقرار.

أشاد المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد بموقف أبناء الوطن واتحادهم ووقوفهم ضد كل محاولات التفرقة والتأكيد أن أفراح المصريين واحتفالاتهم بذكرى الانتصار العظيم لن تزيدهم إلا إصرارا على مواجهة التحديات .

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