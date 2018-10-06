البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصار أكتوبر

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.



وجاء نص البرقية : " السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يطيب لنا أن نشارككم فرحة الوطن بقواته المسلحة التى سطرت تاريخا مجيدا بدماء وشجاعة رجالها وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين، وأكدت عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل".



وتابعت البرقية : " نرجو لكم ولجيشنا العظيم قادة وضباطا وجنودا مزيدا من روح أكتوبر في سبيل خدمة وطننا العزيز.



واختتم البابا تواضروس البرقية : "دمتم لمصر ودام جيشها العظيم حصنا منيعا حيال كل الأخطار".