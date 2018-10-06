ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس العراقي يؤكد أهمية تشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:21 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أهمية تشكيل حكومة تلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إن الرئيس برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد نائب رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المكتب السياسي لحزب دعاة الإسلام خضير الخزاعي، وتطرق اللقاء إلى مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على أهمية أن تلبي طموحات الشعب العراقي.

وقدم نائب رئيس الجمهورية الأسبق تهانيه للرئيس برهم صالح لتسلمه مهام منصبه، فيما نوه الرئيس بمواقف الخزاعي تجاه كافة أبناء العراق والحرص على التعايش السلمي بين جميع المكونات.

ترشيحاتنا

فيديو يذاع لأول مرة.. كلينتون يلتقط صورا تذكارية مع مونيكا يوم الفضيحة

قتلت ابنتها واصطنعت بلاغا كاذبا.. وأمن القاهرة تكشف لغز القضية

شاهد... محافظ القليوبية يشارك في إسعاف مصابي حادث تصادم علي طريق بنها

إحالة 6 مسئولين بشركة مطاحن جنوب القاهرة للمحاكمة لاستيلائهم على 4 ملايين جنيه

شاهد .. سيلفي ميلانا ترامب أمام أبو الهول والأهرامات

الآثار تكشف تفاصيل زيارة ميلانيا ترامب لمنطقة أهرامات الجيزة

الأهلي يبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركتي صلة وسبورتا

الأطفال يستقبلون ميلانيا ترامب في مطار القاهرة

مشاهد مؤلمة تروي 134 يوما من حصار نقطة كبريت على لسان أحد أبطال العبور..صور

أحمد حسن ينشر صورة مع محمد هنيدى: أنا وعميد الكوميديا .. صور

بدء حجز مقاعد القطارات بالهاتف المحمول.. تعرف على التفاصيل

الأعلى للإعلام ينذر شركتين بسبب البث من خارج الإنتاج الإعلامى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"كرستى "من كلية التجارة إلى فنانة فى "مكياج الرعب ".. صور

أثناء زيارتها لمصر.. ميلانيا ترامب تتصدر تويتر .. فيديووصور

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

فيديو

كلنا واحد .. قافلة طبية للكشف على المواطنين بالمجان فى المحافظات.. فيديو
محافظ القليوبية يترجل من سيارته ليشكر لأسرة ألقت القمامة فى الصندوق..صور
ضبط 2 طن بانجو بـ سيارة نقل تعبر معدية القنطرة.. فيديو
يسري الشماع: قرار الإطاحة بالإخوان يعادل في خطورته قرار العبور
4 علامات خطيرة تدل على حدوث تشوهات داخلية للرضيع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟