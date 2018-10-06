البابا تواضروس يسلم كئوس مهرجان الكرازة بنيويورك .. صور

سلم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كئوس ودروع مهرجان الكرازة المرقسية لعام ٢٠١٨ لأبناء إيبارشية نيويورك ونيوإنجلند.



يأتي تسليم كئوس المهرجان الذي أقيم تحت شعار "كونوا مستعدين" في إطار الزيارة الرعوية التي يقوم بها قداسة البابا حاليًا للولايات المتحدة الأمريكية والتي بدأها يوم ١٣ سبتمبر الماضي.



